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Келлог: Зеленский сам запросил телефонный разговор с Трампом

Ведомости

Телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский запросил самостоятельно, а Трамп «великодушно» согласился, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в интервью ABC News.

Кроме того, Келлог заявил, что 28 февраля, когда Зеленский досрочно покинул Белый дом, украинский президент заигрывал с прессой, допустив «большую ошибку». «И когда его вывели из Белого дома, президент [Трамп] сказал: "С меня хватит". Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», – сказал Келлог.

19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога американский лидер обсудил с президентом Украины вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.

28 февраля Зеленский приехал на переговоры с Трампом для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до самих переговоров не дошло, поскольку началась перепалка между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским, после чего президент Украины покинул Белый дом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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