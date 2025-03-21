Келлог: Зеленский сам запросил телефонный разговор с Трампом
Телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский запросил самостоятельно, а Трамп «великодушно» согласился, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в интервью ABC News.
Кроме того, Келлог заявил, что 28 февраля, когда Зеленский досрочно покинул Белый дом, украинский президент заигрывал с прессой, допустив «большую ошибку». «И когда его вывели из Белого дома, президент [Трамп] сказал: "С меня хватит". Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», – сказал Келлог.
19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога американский лидер обсудил с президентом Украины вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.
28 февраля Зеленский приехал на переговоры с Трампом для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до самих переговоров не дошло, поскольку началась перепалка между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским, после чего президент Украины покинул Белый дом.