Келлог: Зеленский сам запросил телефонный разговор с Трампом

Кроме того, Келлог заявил, что 28 февраля, когда Зеленский досрочно покинул Белый дом, украинский президент заигрывал с прессой, допустив «большую ошибку». «И когда его вывели из Белого дома, президент [Трамп] сказал: "С меня хватит". Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло», – сказал Келлог.