Принц Уильям в Эстонии прокатился на танке у границы с Россией

В октябре 2024 г. СМИ сообщили о том, что в королевском дворце готовятся к возможной смене власти в свете ухудшения здоровья короля Карла III. Источники из The Daily Beast уточнили, что члены королевской семьи надеялись, что король сможет дожить до возраста своего отца, принца Филиппа, который ушел из жизни в 99 лет, или своей матери, королевы Елизаветы II, скончавшейся в 96 лет. Однако после того, как у короля был диагностирован рак, многие начали сомневаться в этой возможности.