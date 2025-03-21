Принц Уильям в Эстонии прокатился на танке у границы с Россией
В ходе визита в Эстонию старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям прокатился на танке НАТО у границы России. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По информации издания, принц облачился в военную форму и берет, чтобы участвовать в учениях на базе НАТО в Эстонии, расположенной всего в 145 км от границы с РФ.
Принц Уэльский, надев защитный шлем и очки, не только проехал на танке Challenger 2 для знакомства с ходом учений, но и пересел в боевую машину пехоты Warrior, чтобы поучаствовать в полевых тренировках.
В октябре 2024 г. СМИ сообщили о том, что в королевском дворце готовятся к возможной смене власти в свете ухудшения здоровья короля Карла III. Источники из The Daily Beast уточнили, что члены королевской семьи надеялись, что король сможет дожить до возраста своего отца, принца Филиппа, который ушел из жизни в 99 лет, или своей матери, королевы Елизаветы II, скончавшейся в 96 лет. Однако после того, как у короля был диагностирован рак, многие начали сомневаться в этой возможности.
В связи с этим активно начали планироваться шаги по укреплению позиций наследника трона, принца Уильяма – старшего сына Карла III. Указано, что всего через несколько дней после объявления о болезни короля Уильям назначил своим личным секретарем опытного бывшего дипломата Яна Патрика.