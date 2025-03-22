Захарова посчитала издевательским визит посла Канады к монументу «Мать-Родина»

Пискаревское кладбище – крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся жители и защитники блокадного Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», которая проходила по Ладожскому озеру и связывала город со страной. По ней доставлялись продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.