Захарова посчитала издевательским визит посла Канады к монументу «Мать-Родина»
Посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы сделать из этого издевательский перформанс в социальных сетях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что было бы наивно ожидать, что на этот благородный шаг Тейлор сподвиг порыв сострадания к захороненным жертвам блокады Ленинграда.
«За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель – разместить в своих соцсетях комментарий следующего содержания: «Наше лучшее подношение мертвым – это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях пакта Молотова – Риббентропа и Ялты, чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», – указала Захарова.
По ее мнению, посол Канады кощунственно выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттопталась на решениях Ялтинской конференции и обвинила Россию в искажении исторической правды. Вершиной цинизма в комментариях Тейлор стала попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении, подчеркнула официальный представитель МИДа.
«Ей, наверное, и невдомек, насколько оскорбительны и глумливы ее слова для тех, кому удалось выжить в те лютые годы, как и для священной памяти о тех, кто навсегда остался лежать на Пискаревском кладбище. Однако в одном госпожа посол права. Историю надо знать. А с этим у Тейлор явный провал», – указала Захарова.
Она напомнила, что отправной точкой событий, которые привели к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Великобритания, возглавляющая Содружество наций, куда входит и Канада. Дипломат считает, что с пониманием исторических причинно-следственных связей и первопричин Второй мировой войны у канадцев и большинства западников «постоянно возникают проблемы – избирательный вывих памяти».
Пискаревское кладбище – крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся жители и защитники блокадного Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», которая проходила по Ладожскому озеру и связывала город со страной. По ней доставлялись продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.