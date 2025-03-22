Газета
Телеграм
/ Политика

Захарова посчитала издевательским визит посла Канады к монументу «Мать-Родина»

Ведомости

Посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы сделать из этого издевательский перформанс в социальных сетях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что было бы наивно ожидать, что на этот благородный шаг Тейлор сподвиг порыв сострадания к захороненным жертвам блокады Ленинграда.

«За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель – разместить в своих соцсетях комментарий следующего содержания: «Наше лучшее подношение мертвым – это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях пакта Молотова – Риббентропа и Ялты, чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», – указала Захарова.

По ее мнению, посол Канады кощунственно выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, оттопталась на решениях Ялтинской конференции и обвинила Россию в искажении исторической правды. Вершиной цинизма в комментариях Тейлор стала попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении, подчеркнула официальный представитель МИДа.

«Ей, наверное, и невдомек, насколько оскорбительны и глумливы ее слова для тех, кому удалось выжить в те лютые годы, как и для священной памяти о тех, кто навсегда остался лежать на Пискаревском кладбище. Однако в одном госпожа посол права. Историю надо знать. А с этим у Тейлор явный провал», – указала Захарова.

Она напомнила, что отправной точкой событий, которые привели к началу Второй мировой войны, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Великобритания, возглавляющая Содружество наций, куда входит и Канада. Дипломат считает, что с пониманием исторических причинно-следственных связей и первопричин Второй мировой войны у канадцев и большинства западников «постоянно возникают проблемы – избирательный вывих памяти».

Пискаревское кладбище – крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся жители и защитники блокадного Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», которая проходила по Ладожскому озеру и связывала город со страной. По ней доставлялись продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных