Трамп объявил о введении пошлин против закупающих у Венесуэлы нефть и газ

Вашингтон с марта прекратил действие соглашения по нефти с Венесуэлой. 26 ноября 2022 г. минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает американской Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в невыполнении условий сделки при проведении выборов в стране, а также своих обязательств по быстрой депортации нелегальных мигрантов обратно в латиноамериканскую страну.