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Трамп объявил о введении пошлин против закупающих у Венесуэлы нефть и газ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп вводит торговую пошлину в 25% для стран, закупающих у Венесуэлы нефть и газ. Об этом американский лидер объявил в своей соцсети Truth Social.

«Венесуэла очень враждебно относится к Соединенным Штатам и свободам, которые мы поддерживаем. Поэтому любая страна, которая покупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам тариф в размере 25% за любую торговлю, которую они ведут с нашей страной», – написал Трамп.

Мера начнет действовать со 2 апреля. Трамп также заявил, что Венесуэла «преднамеренно и обманным путем» отправила в США «десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами». Американские власти сейчас находятся в процессе их возвращения в Венесуэлу, отметил он.

Вашингтон с марта прекратил действие соглашения по нефти с Венесуэлой. 26 ноября 2022 г. минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает американской Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в невыполнении условий сделки при проведении выборов в стране, а также своих обязательств по быстрой депортации нелегальных мигрантов обратно в латиноамериканскую страну.

Трамп находится в конфликте с венесуэльскими властями еще со своего первого срока. В январе 2019 г. администрация Трампа объявила президентские выборы в Венесуэле нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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