Трамп объявил о введении пошлин против закупающих у Венесуэлы нефть и газ
Президент США Дональд Трамп вводит торговую пошлину в 25% для стран, закупающих у Венесуэлы нефть и газ. Об этом американский лидер объявил в своей соцсети Truth Social.
«Венесуэла очень враждебно относится к Соединенным Штатам и свободам, которые мы поддерживаем. Поэтому любая страна, которая покупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам тариф в размере 25% за любую торговлю, которую они ведут с нашей страной», – написал Трамп.
Мера начнет действовать со 2 апреля. Трамп также заявил, что Венесуэла «преднамеренно и обманным путем» отправила в США «десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами». Американские власти сейчас находятся в процессе их возвращения в Венесуэлу, отметил он.
Вашингтон с марта прекратил действие соглашения по нефти с Венесуэлой. 26 ноября 2022 г. минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает американской Chevron поставлять в Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в невыполнении условий сделки при проведении выборов в стране, а также своих обязательств по быстрой депортации нелегальных мигрантов обратно в латиноамериканскую страну.
Трамп находится в конфликте с венесуэльскими властями еще со своего первого срока. В январе 2019 г. администрация Трампа объявила президентские выборы в Венесуэле нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.