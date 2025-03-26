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В Литве погибли четверо американских солдат

Ведомости

В Литве во время учений на полигоне пропали четверо американских военнослужащих, сообщает Lrytas.lt. Позже стало известно, что они найдены мертвыми.

Они были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии американской армии. Сообщается также о пропаже гусеничной машины, которая была обнаружена в болоте.

Об их пропаже стало известно 25 марта. Отмечается, что проводилась масштабная поисково-спасательная операция. В поиск были вовлечены солдаты Литвы и иностранные солдаты, а также военно-воздушные силы Литвы и пограничная служба. Изначально сообщалось, что американские солдаты пропали на границе с Белоруссией.

21 марта таблоид Daily Mail сообщил, что старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям оделся в военную форму и берет, чтобы участвовать в учениях на базе НАТО в Эстонии, расположенной всего в 145 км от границы с РФ. Он прокатился на танке НАТО у границы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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