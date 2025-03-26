В Литве погибли четверо американских солдат

21 марта таблоид Daily Mail сообщил, что старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям оделся в военную форму и берет, чтобы участвовать в учениях на базе НАТО в Эстонии, расположенной всего в 145 км от границы с РФ. Он прокатился на танке НАТО у границы России.