В Литве погибли четверо американских солдат
В Литве во время учений на полигоне пропали четверо американских военнослужащих, сообщает Lrytas.lt. Позже стало известно, что они найдены мертвыми.
Они были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии американской армии. Сообщается также о пропаже гусеничной машины, которая была обнаружена в болоте.
Об их пропаже стало известно 25 марта. Отмечается, что проводилась масштабная поисково-спасательная операция. В поиск были вовлечены солдаты Литвы и иностранные солдаты, а также военно-воздушные силы Литвы и пограничная служба. Изначально сообщалось, что американские солдаты пропали на границе с Белоруссией.
21 марта таблоид Daily Mail сообщил, что старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям оделся в военную форму и берет, чтобы участвовать в учениях на базе НАТО в Эстонии, расположенной всего в 145 км от границы с РФ. Он прокатился на танке НАТО у границы России.