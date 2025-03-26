НАТО взяло под контроль поставку военной помощи Украине через Польшу
НАТО взяло на себя координацию поставок вооружения Украине, включая американскую военную помощь, через логистический хаб в польском Жешуве. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба ведомства.
«До сих пор поставки координировались в рамках двусторонних отношений, прежде всего между США и Украиной, при широкой поддержке Польши, Великобритании и других союзников. После решения саммита НАТО эти отношения стали многосторонними – создана новая миссия NSAT-U», – отметил министр во время визита в аэропорт Жешув-Ясенка, где базируется центр Pollog Hub.
По словам Косиняка-Камыша, миссия НАТО отвечает за три ключевые направления: логистику поставок, подготовку украинских военнослужащих и укрепление потенциала ВСУ.
Министр подчеркнул, что на сегодняшний день более 80% всей военной помощи Украине проходит через территорию Польши. В общей сложности, по его данным, 45 стран передали Украине военное и гуманитарное оборудование.
Охрану воздушного пространства над логистическим хабом обеспечивают силы США, Германии и Норвегии. Сама структура Pollog Hub была создана при поддержке Вашингтона и с течением времени трансформировалась в международный центр военной и гуманитарной логистики.
23 марта ABC писали, что поставки военной помощи Украине застопорились на логистическом узле в Польше, куда, как ожидается, вскоре поступят 49 австралийских танков Abrams. Европейские эксперты утверждают, что недавняя приостановка военной помощи президентом США Дональдом Трампом поставила под угрозу работу военного хаба в Жешуве.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».