23 марта ABC писали, что поставки военной помощи Украине застопорились на логистическом узле в Польше, куда, как ожидается, вскоре поступят 49 австралийских танков Abrams. Европейские эксперты утверждают, что недавняя приостановка военной помощи президентом США Дональдом Трампом поставила под угрозу работу военного хаба в Жешуве.



Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».