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НАТО взяло под контроль поставку военной помощи Украине через Польшу

Ведомости

НАТО взяло на себя координацию поставок вооружения Украине, включая американскую военную помощь, через логистический хаб в польском Жешуве. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба ведомства.

«До сих пор поставки координировались в рамках двусторонних отношений, прежде всего между США и Украиной, при широкой поддержке Польши, Великобритании и других союзников. После решения саммита НАТО эти отношения стали многосторонними – создана новая миссия NSAT-U», – отметил министр во время визита в аэропорт Жешув-Ясенка, где базируется центр Pollog Hub.

По словам Косиняка-Камыша, миссия НАТО отвечает за три ключевые направления: логистику поставок, подготовку украинских военнослужащих и укрепление потенциала ВСУ.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день более 80% всей военной помощи Украине проходит через территорию Польши. В общей сложности, по его данным, 45 стран передали Украине военное и гуманитарное оборудование.

Охрану воздушного пространства над логистическим хабом обеспечивают силы США, Германии и Норвегии. Сама структура Pollog Hub была создана при поддержке Вашингтона и с течением времени трансформировалась в международный центр военной и гуманитарной логистики.

23 марта ABC писали, что поставки военной помощи Украине застопорились на логистическом узле в Польше, куда, как ожидается, вскоре поступят 49 австралийских танков Abrams. Европейские эксперты утверждают, что недавняя приостановка военной помощи президентом США Дональдом Трампом поставила под угрозу работу военного хаба в Жешуве.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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