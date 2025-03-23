ABC: военные поставки Украине через Польшу задерживаются из-за позиции Трампа
Поставки военной помощи Украине застопорились на логистическом узле в Польше, куда, как ожидается, вскоре поступят 49 австралийских танков Abrams, пишет ABC .
Европейские эксперты утверждают, что недавняя приостановка военной помощи президентом США Дональдом Трампом поставила под угрозу работу военного хаба в Жешуве.
По словам источников австралийского СМИ, несколько американских подразделений по логистике недавно покинули объект, куда вскоре должны прибыть австралийские Abrams. Более 80% западной военной помощи Киеву идет через хаб в Жешуве, пишет издание.
Однако польское министерство обороны настаивает, что передача «продолжается». «Мы внимательно следим за поступлением помощи на Украину», – цитирует издание министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша.
Один американский чиновник заявил, что в прошлом году правительство США предостерегло Австралию от передачи в дар стареющих танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, по данным АВС, вскоре должен посетить Австралию, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку.
Трамп 4 марта распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как стало известно телеканалу Fox News, приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину, например, находящееся в транзите или в Польше. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинские лидеры не проявят готовность к добросовестным мирным переговорам.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».