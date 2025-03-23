ABC: военные поставки Украине через Польшу задерживаются из-за позиции Трампа

Трамп 4 марта распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как стало известно телеканалу Fox News, приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину, например, находящееся в транзите или в Польше. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинские лидеры не проявят готовность к добросовестным мирным переговорам.