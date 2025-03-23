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ABC: военные поставки Украине через Польшу задерживаются из-за позиции Трампа

Ведомости

Поставки военной помощи Украине застопорились на логистическом узле в Польше, куда, как ожидается, вскоре поступят 49 австралийских танков Abrams, пишет ABC .

Европейские эксперты утверждают, что недавняя приостановка военной помощи президентом США Дональдом Трампом поставила под угрозу работу военного хаба в Жешуве.

По словам источников австралийского СМИ, несколько американских подразделений по логистике недавно покинули объект, куда вскоре должны прибыть австралийские Abrams. Более 80% западной военной помощи Киеву идет через хаб в Жешуве, пишет издание.

Однако польское министерство обороны настаивает, что передача «продолжается». «Мы внимательно следим за поступлением помощи на Украину», – цитирует издание министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша.

Один американский чиновник заявил, что в прошлом году правительство США предостерегло Австралию от передачи в дар стареющих танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, по данным АВС, вскоре должен посетить Австралию, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку.

Трамп 4 марта распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как стало известно телеканалу Fox News, приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину, например, находящееся в транзите или в Польше. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинские лидеры не проявят готовность к добросовестным мирным переговорам.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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