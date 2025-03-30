Шольц заявил о готовности ЕС выработать единый ответ на торговые пошлины США

Выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки, партнером которой в этом году является Канада, Шольц также подчеркнул, что Канада является независимой страной. Это стало ответом на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м американским штатом.