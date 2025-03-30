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Шольц заявил о готовности ЕС выработать единый ответ на торговые пошлины США

Ведомости

Евросоюз хочет сотрудничать с США, при этом Брюссель готов выработать единый ответ, если Вашингтон введет торговые пошлины на сталь и алюминий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

Выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки, партнером которой в этом году является Канада, Шольц также подчеркнул, что Канада является независимой страной. Это стало ответом на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м американским штатом.

«Канада – это не государство, которое принадлежит кому-либо еще. Канада – гордая, независимая нация», – заявил канцлер ФРГ.

Касаясь планов Трампа ввести торговые пошлины, Шольц указал, что ЕС сможет найти достойный ответ и что торговые войны вредят всем сторонам.

«Поэтому я говорю Соединенным Штатам: целью Европы остается сотрудничество. Но если США не оставят нам выбора, например, с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», – добавил он.

Трамп ранее анонсировал введение повышенных торговых пошлин на сталь и алюминий, поставляемые из Канады и ЕС в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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