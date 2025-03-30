Шольц заявил о готовности ЕС выработать единый ответ на торговые пошлины США
Евросоюз хочет сотрудничать с США, при этом Брюссель готов выработать единый ответ, если Вашингтон введет торговые пошлины на сталь и алюминий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.
Выступая на открытии Ганноверской промышленной выставки, партнером которой в этом году является Канада, Шольц также подчеркнул, что Канада является независимой страной. Это стало ответом на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м американским штатом.
«Канада – это не государство, которое принадлежит кому-либо еще. Канада – гордая, независимая нация», – заявил канцлер ФРГ.
Касаясь планов Трампа ввести торговые пошлины, Шольц указал, что ЕС сможет найти достойный ответ и что торговые войны вредят всем сторонам.
«Поэтому я говорю Соединенным Штатам: целью Европы остается сотрудничество. Но если США не оставят нам выбора, например, с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», – добавил он.
Трамп ранее анонсировал введение повышенных торговых пошлин на сталь и алюминий, поставляемые из Канады и ЕС в США.