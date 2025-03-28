Трамп сообщил о продуктивном разговоре с премьером Канады

«Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный звонок», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. – «Мы согласны по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы работать над аспектами политики, бизнеса и другими факторами, которые принесут пользу как США, так и Канаде».