Трамп сообщил о продуктивном разговоре с премьером Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Канады Марком Карни. По его словам, разговор был очень результативным.
«Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный звонок», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. – «Мы согласны по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы работать над аспектами политики, бизнеса и другими факторами, которые принесут пользу как США, так и Канаде».
27 марта Карни сообщил, что администрация Трампа связалась с ним для организации телефонного разговора, который состоится в ближайший день или два.
Карни также заявил, что Канада должна существенно снизить свою зависимость от США, поскольку былой формат сотрудничества с Вашингтоном остался в прошлом.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Позже Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем он подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
11 марта Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что он поручил повысить пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады в США, с 25 до 50%. Решение вступит в силу с 12 марта. Трамп не исключил повышения и других сборов.