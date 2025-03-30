США запретили итальянской Eni получать нефть из Венесуэлы
Власти США уведомили итальянскую энергетическую компания Eni о том, что она больше не может получать оплату за газ, который она добывает в Венесуэле, поставками нефти от государственной венесуэльской компании PDVSA, поскольку Вашингтон усиливает санкционное давление на южноамериканскую страну. Об этом сообщает Bloomberg.
«Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по этому вопросу, чтобы определить варианты обеспечения того, чтобы PDVSA оплачивала непопадающие под санкции поставки газа, необходимого населению», – говорится в заявлении компании.
Иностранные нефтяные компании, такие как Eni и испанская Repsol, которые имеют развитие торговые отношения с США, пытаются не нарушать американские и другие международные санкции в отношении Венесуэлы. В 2019 г. администрация президента Дональда Трампа фактически запретила импорт нефти из этой страны.
В последние годы министерство финансов США выдавало разрешения международным нефтегазовым компаниям, включая лицензии, позволяющие им вести торговлю с Венесуэлой, в частности, экспортировать нефть, добытую PDVSA, несмотря на санкции. Eni и Repsol получали нефть от PDVSA для погашения долга государственной нефтяной компании перед ними за инвестиции в совместное газовое предприятие Cardon IV на шельфе и за продажу природного газа. Cardon IV обеспечивает около 30% потребности страны в газе как для бытовых, так и для промышленных нужд.
Теперь Трамп усиливает давление на Венесуэлу, чтобы заставить правительство президента Николаса Мадуро согласиться на возвращение большего числа мигрантов, бежавших в США: он обещает 25%-ые пошлины на импорт в США всех товаров из стран, которые покупают венесуэльскую нефть, а также отозвал лицензию Chevron на бурение и продажу венесуэльской нефти. От действий Трампа пострадали и другие компании, в том числе Global Oil Terminals и французская Maurel et Prom, которые должны свернуть свою деятельность в Венесуэле к 27 мая.