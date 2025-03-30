США запретили итальянской Eni получать нефть из Венесуэлы

Теперь Трамп усиливает давление на Венесуэлу, чтобы заставить правительство президента Николаса Мадуро согласиться на возвращение большего числа мигрантов, бежавших в США: он обещает 25%-ые пошлины на импорт в США всех товаров из стран, которые покупают венесуэльскую нефть, а также отозвал лицензию Chevron на бурение и продажу венесуэльской нефти. От действий Трампа пострадали и другие компании, в том числе Global Oil Terminals и французская Maurel et Prom, которые должны свернуть свою деятельность в Венесуэле к 27 мая.