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США запретили итальянской Eni получать нефть из Венесуэлы

Ведомости

Власти США уведомили итальянскую энергетическую компания Eni о том, что она больше не может получать оплату за газ, который она добывает в Венесуэле, поставками нефти от государственной венесуэльской компании PDVSA, поскольку Вашингтон усиливает санкционное давление на южноамериканскую страну. Об этом сообщает Bloomberg.

«Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по этому вопросу, чтобы определить варианты обеспечения того, чтобы PDVSA оплачивала непопадающие под санкции поставки газа, необходимого населению», – говорится в заявлении компании.

Иностранные нефтяные компании, такие как Eni и испанская Repsol, которые имеют развитие торговые отношения с США, пытаются не нарушать американские и другие международные санкции в отношении Венесуэлы. В 2019 г. администрация президента Дональда Трампа фактически запретила импорт нефти из этой страны.

В последние годы министерство финансов США выдавало разрешения международным нефтегазовым компаниям, включая лицензии, позволяющие им вести торговлю с Венесуэлой, в частности, экспортировать нефть, добытую PDVSA, несмотря на санкции. Eni и Repsol получали нефть от PDVSA для погашения долга государственной нефтяной компании перед ними за инвестиции в совместное газовое предприятие Cardon IV на шельфе и за продажу природного газа. Cardon IV обеспечивает около 30% потребности страны в газе как для бытовых, так и для промышленных нужд.

Теперь Трамп усиливает давление на Венесуэлу, чтобы заставить правительство президента Николаса Мадуро согласиться на возвращение большего числа мигрантов, бежавших в США: он обещает 25%-ые пошлины на импорт в США всех товаров из стран, которые покупают венесуэльскую нефть, а также отозвал лицензию Chevron на бурение и продажу венесуэльской нефти. От действий Трампа пострадали и другие компании, в том числе Global Oil Terminals и французская Maurel et Prom, которые должны свернуть свою деятельность в Венесуэле к 27 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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