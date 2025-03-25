Торговля нефтью Венесуэлы с КНР остановилась после угрозы Трампа ввести пошлины
Торговля венесуэльской нефтью с ее крупнейшим покупателем Китаем остановилась после угрозы президента США Дональда Трампа ввести торговую пошлину в 25% для стран, закупающих у Венесуэлы нефть и газ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайских трейдеров.
Сейчас в КНР трейдеры и нефтепереработчики ожидают реакцию китайских властей о закупках нефти из Венесуэлы. «Самое худшее на нефтяном рынке – это неопределенность. Пока мы не осмелимся прикасаться к нефти», – сказал один из собеседников агентства.
При этом, в Китае прогнозируют продолжение поставок, поскольку Трамп часто меняют свою позицию по поводу торговых пошлин.
24 марта Трамп объявил, что все страны, закупающие нефть и газ у Венесуэлы, будут подвержены торговой пошлине США в размере 25% со 2 апреля. Он пояснил, что Венесуэла «очень враждебно» относится к Соединенным Штатам, а также страна «преднамеренно и обманным путем» отправила в США «десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами».
Республиканец проводит политику ограничений в отношении властей Венесуэлы со своего первого президентского срока. В начале 2019 г. администрация Трампа объявила президентские выборы в Венесуэле нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
При последних выборах в июле 2024 г. Мадуро также одержал победу. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Администрация демократа Джо Байдена также усомнилась в результатах выборов в Венесуэле и пригрозила Мадуро ответственностью за отказ передать власть.