Торговля нефтью Венесуэлы с КНР остановилась после угрозы Трампа ввести пошлины

24 марта Трамп объявил, что все страны, закупающие нефть и газ у Венесуэлы, будут подвержены торговой пошлине США в размере 25% со 2 апреля. Он пояснил, что Венесуэла «очень враждебно» относится к Соединенным Штатам, а также страна «преднамеренно и обманным путем» отправила в США «десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами».