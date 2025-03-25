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Торговля нефтью Венесуэлы с КНР остановилась после угрозы Трампа ввести пошлины

Ведомости

Торговля венесуэльской нефтью с ее крупнейшим покупателем Китаем остановилась после угрозы президента США Дональда Трампа ввести торговую пошлину в 25% для стран, закупающих у Венесуэлы нефть и газ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайских трейдеров.

Сейчас в КНР трейдеры и нефтепереработчики ожидают реакцию китайских властей о закупках нефти из Венесуэлы. «Самое худшее на нефтяном рынке – это неопределенность. Пока мы не осмелимся прикасаться к нефти», – сказал один из собеседников агентства.

При этом, в Китае прогнозируют продолжение поставок, поскольку Трамп часто меняют свою позицию по поводу торговых пошлин.

24 марта Трамп объявил, что все страны, закупающие нефть и газ у Венесуэлы, будут подвержены торговой пошлине США в размере 25% со 2 апреля. Он пояснил, что Венесуэла «очень враждебно» относится к Соединенным Штатам, а также страна «преднамеренно и обманным путем» отправила в США «десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами». 

Республиканец проводит политику ограничений в отношении властей Венесуэлы со своего первого президентского срока. В начале 2019 г. администрация Трампа объявила президентские выборы в Венесуэле нелегитимными и признала исполняющим обязанности главы страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который тогда был президентом национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.

При последних выборах в июле 2024 г. Мадуро также одержал победу. Его главный оппонент Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Администрация демократа Джо Байдена также усомнилась в результатах выборов в Венесуэле и пригрозила Мадуро ответственностью за отказ передать власть. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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