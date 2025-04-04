Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В 00:30 4 апреля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и отправку авиарейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. в 02:24 мск ограничения были сняты. В период их действия на запасные аэродромы «ушли» 22 самолета.
В ночь на 3 апреля силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщало Минобороны РФ. Шесть беспилотников было нейтрализовано в небе над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской областями. Четыре БПЛА российские военные сбили в Калужской области, два – в Белгородской и один – в Смоленской.