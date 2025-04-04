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Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 00:30 4 апреля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и отправку авиарейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. в 02:24 мск ограничения были сняты. В период их действия на запасные аэродромы «ушли» 22 самолета.

В ночь на 3 апреля силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщало Минобороны РФ. Шесть беспилотников было нейтрализовано в небе над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской областями. Четыре БПЛА российские военные сбили в Калужской области, два – в Белгородской и один – в Смоленской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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