Собянин: силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

В ночь на 3 апреля силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщало Минобороны РФ. Шесть беспилотников было нейтрализовано в небе над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской областями. Четыре БПЛА российские военные сбили в Калужской области, два – в Белгородской и один – в Смоленской.