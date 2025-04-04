Франция изучает проекты по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне

Как напомнили в министерстве, идея сотрудничества обсуждалась еще в феврале во время встречи Гринчук и Эльброна. Французская сторона отметила, что местные компании уже провели предварительный анализ и видят значительный потенциал в развитии возобновляемой энергетики на этой территории.