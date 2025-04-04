Франция изучает проекты по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне
Украина и Франция прорабатывают перспективу реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Сообщается, что министр Светлана Гринчук и специальный уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили зону отчуждения для оценки инвестиционного потенциала территории.
Как напомнили в министерстве, идея сотрудничества обсуждалась еще в феврале во время встречи Гринчук и Эльброна. Французская сторона отметила, что местные компании уже провели предварительный анализ и видят значительный потенциал в развитии возобновляемой энергетики на этой территории.
19 марта президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут владеть этими электростанциями.