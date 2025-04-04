Лукашенко призвал чиновников не тратить государственные деньги на любовниц

Государственные средства не должны использоваться чиновниками в личных целях, в том числе на содержание родных и любовниц. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».



Глава белорусского государства подчеркнул, что подобные злоупотребления легко выявить. «По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», – заявил Лукашенко.