Лукашенко призвал чиновников не тратить государственные деньги на любовниц
Государственные средства не должны использоваться чиновниками в личных целях, в том числе на содержание родных и любовниц. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Глава белорусского государства подчеркнул, что подобные злоупотребления легко выявить. «По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что любые личные траты должны осуществляться исключительно за счет собственных доходов. По его словам, если кто-то из чиновников хочет материально помогать близким, то «пусть зарабатывает сам, а не тянет деньги из бюджета».