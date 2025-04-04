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Лукашенко призвал чиновников не тратить государственные деньги на любовниц

Ведомости

Государственные средства не должны использоваться чиновниками в личных целях, в том числе на содержание родных и любовниц. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава белорусского государства подчеркнул, что подобные злоупотребления легко выявить. «По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги», – заявил Лукашенко.

Он добавил, что любые личные траты должны осуществляться исключительно за счет собственных доходов. По его словам, если кто-то из чиновников хочет материально помогать близким, то «пусть зарабатывает сам, а не тянет деньги из бюджета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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