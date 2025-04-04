Министр финансов США назвал Зеленского эстрадным артистом

Зеленский начинал карьеру капитаном команды КВН «95-й квартал». В 2005 г. он запустил телешоу «Вечерний квартал», где выступал в качестве режиссера и главного юмориста. Также Зеленский снялся в комедиях «Служебный роман. Наше время» (2011), «Ржевский против Наполеона» (2012), «8 первых свиданий» (2012) и других. Главной работой в его кинокарьере стал сериал «Слуга народа», повествующий об учителе истории, который становится президентом. Весной 2019 г. он в действительности избрался главой государства, набрав во втором туре 73,2% голосов.