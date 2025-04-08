Трамп заявил о желании Китая заключить торговую сделку с США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговое соглашение с США, которые, по его словам, готовы к переговорам.
«Китай тоже хочет заключить сделку, но они не знают, как начать. Мы ждем их звонка. Это произойдет», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
Трамп написал данное сообщение после телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су, с которым он обсудил пошлины, судостроение, закупки американского СПГ, совместный проект по строительству трубопровода в Аляске, а также оплату за военную помощь. «Эти военные выплаты начались в мой первый срок, миллиарды долларов, но сонный Джо Байден, по неизвестным причинам, отменил соглашение. Это было шоком для всех! В любом случае, у нас есть возможность заключить отличную сделку для обеих стран», – написал он.
Трамп сообщил, что команда из Южной Кореи уже находится в пути в США.
«Мы также ведем переговоры с многими другими странами, которые все хотят заключить сделку с США. Как и с Южной Кореей, мы поднимаем другие темы, которые не охватываются торговлей и тарифами», – добавил он.
Ранее 8 апреля Пекин запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору в связи с введением США новых пошлин на китайские товары, сообщала организация.
2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.
7 апреля Трамп на своей странице в Truth Social написал, что если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин на американские товары, то с 9 апреля США добавят ему тарифы в размере 50%. Министерство торговли КНР 8 апреля назвало действия американской стороны шантажом и пообещало решительно защищать свои интересы.
Американские тарифы затронули не только КНР, но и Тайвань (пошлина в 32%), Вьетнам (46%), Японию (24%), Индию (26%), Южную Корею (25%), Камбоджу (49%), Израиль (17%) и др. Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину.