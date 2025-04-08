Трамп заявил о желании Китая заключить торговую сделку с США

Трамп написал данное сообщение после телефонного разговора с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су, с которым он обсудил пошлины, судостроение, закупки американского СПГ, совместный проект по строительству трубопровода в Аляске, а также оплату за военную помощь. «Эти военные выплаты начались в мой первый срок, миллиарды долларов, но сонный Джо Байден, по неизвестным причинам, отменил соглашение. Это было шоком для всех! В любом случае, у нас есть возможность заключить отличную сделку для обеих стран», – написал он.