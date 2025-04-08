Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Как заявил Небензя, обсуждаемый Москвой и Вашингтоном сценарий состоит в том, чтобы найти «устойчивое и долгосрочное решение украинского конфликта». Для этого, по его словам, необходимо установить его первопричины, среди который «накачка» Украины западным оружием, совершаемая «под прикрытием минских договоренностей» до 2022 г.