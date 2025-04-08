Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине

Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по УкраинеДля разрешения конфликта необходимо установить его первопричины
Россия готова вести серьезный диалог по мирному урегулированию военного конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», – сказал он.
Как заявил Небензя, обсуждаемый Москвой и Вашингтоном сценарий состоит в том, чтобы найти «устойчивое и долгосрочное решение украинского конфликта». Для этого, по его словам, необходимо установить его первопричины, среди который «накачка» Украины западным оружием, совершаемая «под прикрытием минских договоренностей» до 2022 г.
Небензя заявил, что украинские удары по энергетическим объектам России указывают на недоговороспособность Киева. Он добавил, что с 4 по 7 апреля было совершено 32 атаки.
В ходе выступления Небензя также сообщил, что скопления военнослужащих и техники ВСУ и западных инструкторов являются законными целями для российской армии. «К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», – сказал он.
Речь идет об ударе «по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами» в одном из ресторанов Кривого Рога 4 апреля, сообщали в Минобороны РФ.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил РФ и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Президент России согласился и дал соответствующую команду.