11 апреля The Times писала, что, по словам Келлога, в рамках мирного соглашения Украину можно разделить «почти как Берлин после Второй мировой войны». Келлог якобы предложил, чтобы британские и французские войска заняли зоны контроля на западе страны в качестве части «сил обеспечения», а российская армия находилась на востоке. Между ними расположились бы украинские войска и демилитаризованная зона. Он также сказал, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, которая пересекает Украину с севера на юг и проходит через Киев, «совсем не будут провокационными» для Москвы. Он добавил, что Украина – достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий.