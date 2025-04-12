Мирошник заявил о рисках из-за идеи Келлога о разделе Украины на зоны контроля
Предложение спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога разделить Украину на зоны контроля по аналогии с Берлином после Второй мировой войны может привести к новой эскалации, заявил в эфире «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Сохранение там зоны милитаризации, формирование радикально настроенных элементов – это один из вариантов заморозки, который через какое-то время может быть реализован через новый уровень эскалации», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дипломат указал, что «промежуток на зализывание ран» Киевом может быть очень короткий: Украина подготовится и с помощью Британии заново отправит воевать «десятки тысяч боевиков».
Реализация идеи Келлога не является вариантом системного урегулирования, на котором настаивает Москва, добавил Мирошник. По его словам, эти отправленные на Украину силы попытаются зафиксировать свою оккупационную или подмандатную зону, и она «сохранит уровень токсичности, против которого и начиналась специальная военная операция».
11 апреля The Times писала, что, по словам Келлога, в рамках мирного соглашения Украину можно разделить «почти как Берлин после Второй мировой войны». Келлог якобы предложил, чтобы британские и французские войска заняли зоны контроля на западе страны в качестве части «сил обеспечения», а российская армия находилась на востоке. Между ними расположились бы украинские войска и демилитаризованная зона. Он также сказал, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, которая пересекает Украину с севера на юг и проходит через Киев, «совсем не будут провокационными» для Москвы. Он добавил, что Украина – достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий.
Келлог после этого опроверг свои слова, переданные The Times. В соцсети X он написал, что говорил о миротворческих силах, которые могли бы быть задействованы после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины. Он подчеркнул, что «не имел в виду разделение Украины».