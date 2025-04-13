В МИД РФ назвали два места возможного строительства АЭС в Белоруссии
В Белоруссии рассматриваются два места для строительства второй атомной электростанции (АЭС) – это может быть третий блок действующей БелАЭС в Островце или новая станция в Могилевской области, сообщил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
В Минске заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, а работу по технико-экономическому обоснованию строительства АЭС планируется завершить к середине года, добавил дипломат. По его данным, для обсуждения технических и финансовых условий проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу. В ходе встреч группы обсуждались ценовые параметры проекта, локация будущей станции, тип реакторов, сроки строительства и «другие аспекты», сказал Полищук.
В январе стало известно, что президент республики Александр Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в стране второй АЭС. 31 марта замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что Минск готовится к техническим переговорам с Москвой о строительстве станции.
Сейчас в республике функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск прошел в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.