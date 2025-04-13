В МИД РФ назвали два места возможного строительства АЭС в Белоруссии

В Минске заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, а работу по технико-экономическому обоснованию строительства АЭС планируется завершить к середине года, добавил дипломат. По его данным, для обсуждения технических и финансовых условий проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу. В ходе встреч группы обсуждались ценовые параметры проекта, локация будущей станции, тип реакторов, сроки строительства и «другие аспекты», сказал Полищук.