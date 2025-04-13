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В МИД РФ назвали два места возможного строительства АЭС в Белоруссии

Ведомости

В Белоруссии рассматриваются два места для строительства второй атомной электростанции (АЭС) – это может быть третий блок действующей БелАЭС в Островце или новая станция в Могилевской области, сообщил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В Минске заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики, а работу по технико-экономическому обоснованию строительства АЭС планируется завершить к середине года, добавил дипломат. По его данным, для обсуждения технических и финансовых условий проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу. В ходе встреч группы обсуждались ценовые параметры проекта, локация будущей станции, тип реакторов, сроки строительства и «другие аспекты», сказал Полищук.

В январе стало известно, что президент республики Александр Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в стране второй АЭС. 31 марта замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что Минск готовится к техническим переговорам с Москвой о строительстве станции.

Сейчас в республике функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск прошел в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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