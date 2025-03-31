Белоруссия готовится к переговорам с РФ о строительстве второй АЭС
Белорусская сторона готовится к техническим переговорам с Россией о строительстве второй атомной электростанции (АЭС), сообщил замминистра энергетики страны Денис Мороз, его слова передает «БелТА».
Мороз рассказал, что сейчас между Белоруссией и Россией на высшем уровне ведутся обсуждения строительства второй АЭС.
Он сообщил, что на данном этапе идет подготовка к проведению технических переговоров о том, в каких условиях будет возможна реализация проекта и какие для этого будут заданы параметры.
21 января близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул первого» сообщал, что Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в стране второй АЭС.
Во время посещения Минского городского технопарка 16 января глава Белоруссии заявил, что все сильнее убеждается, что стране нужна вторая АЭС. По его словам, в республике как на производствах, так и в будничной жизни граждан увеличилась потребность в электроэнергии.
Сейчас в стране функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск прошел в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.