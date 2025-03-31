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Белоруссия готовится к переговорам с РФ о строительстве второй АЭС

Ведомости

Белорусская сторона готовится к техническим переговорам с Россией о строительстве второй атомной электростанции (АЭС), сообщил замминистра энергетики страны Денис Мороз, его слова передает «БелТА».

Мороз рассказал, что сейчас между Белоруссией и Россией на высшем уровне ведутся обсуждения строительства второй АЭС.

Он сообщил, что на данном этапе идет подготовка к проведению технических переговоров о том, в каких условиях будет возможна реализация проекта и какие для этого будут заданы параметры.

21 января близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул первого» сообщал, что Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в стране второй АЭС.

Во время посещения Минского городского технопарка 16 января глава Белоруссии заявил, что все сильнее убеждается, что стране нужна вторая АЭС. По его словам, в республике как на производствах, так и в будничной жизни граждан увеличилась потребность в электроэнергии.

Сейчас в стране функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск прошел в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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