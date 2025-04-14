Путин обсудил с кабмином ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сначала попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ситуации с ликвидацией последствий крушения танкеров и разлива мазута в Черном море. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Савельев рассказал президенту о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий. По его словам, в марте завершены демонтаж и утилизация кормовой части «Волгонефти 239». Комиссия определилась с вариантом утилизации мазута из носовой части «Волгонефти 239» и носовой и кормовой частей «Волгонефти 212». Было принято решение установить над затонувшими фрагментами судов коффердамы, позволяющие изолировать мазут и не допустить его разлива. Правительство выделит более 1 млрд руб. на демонтаж надстроек танкеров и разработку инженерных сооружений. Минтранс планирует завершить установку коффердамов до 30 октября 2025 г.
Савельев добавил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме. По итогам исследования атмосферного воздуха, пресной воды, рыбы и продукции аквакультуры отклонений от нормативов не выявлено, уточнил он.
Президент РФ также попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ситуации с паводками и подготовке к пожароопасному сезону. Куренков обратил внимание, что из-за малоснежной зимы весеннее половодье в стране началось раньше сроков, но проходит без существенных осложнений. Сейчас в России подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Эти показатели существенно ниже прошлогодних, указал глава МЧС.
Он уточнил, что пожароопасный сезон уже открыт в 69 российских регионах. С начала 2025 г. в России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 000 га, что существенно превышает показатели 2024 г. Путин призвал реагировать на возгорания своевременно, чтобы не допустить тяжелых последствий и ущерба для граждан. Выслушав министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, президент подчеркнул, что в борьбе с пожарами важна хорошая координация между муниципалитетами, регионами, Рослесхозом, Авиалесоохраной, МЧС и Минприроды.
Разлив мазута с танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел 15 декабря 2024 г. Суда потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Танкеры перевозили по 4000 т мазута, в результате крушения нефтепродукты попали в море. В апреле глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила, что общая сумма ущерба, предъявленного судовладельцам, составила 84,94 млрд руб.
10 апреля Роспотребнадзор сообщил, что несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на пляжах в Сочи, Геленджике, Туапсе, Крыму, Севастополе и нескольких других поселениях после крушения танкеров и разлива мазута не выявлены.