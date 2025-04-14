Путин обсудил с кабмином ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море

Он уточнил, что пожароопасный сезон уже открыт в 69 российских регионах. С начала 2025 г. в России зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 000 га, что существенно превышает показатели 2024 г. Путин призвал реагировать на возгорания своевременно, чтобы не допустить тяжелых последствий и ущерба для граждан. Выслушав министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, президент подчеркнул, что в борьбе с пожарами важна хорошая координация между муниципалитетами, регионами, Рослесхозом, Авиалесоохраной, МЧС и Минприроды.