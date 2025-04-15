В Белом доме заявили об отсутствии планов у Трампа по поездке на Украину

«Я не знаю. На самом деле, я не разговаривала с президентом об этом, и не знаю, видел ли он предложение [президента Украины Владимира] Зеленского. Уверена, что видел, но я с ним об этом не говорила. Я могу спросить его, что он думает», – сказала Левитт во время пресс-брифинга в ответ на вопрос, что Трамп думает о предложении Зеленского посетить Украину («у меня, во всяком случае, нет никаких планов, которыми я мог бы поделиться, относительно возможной поездки на Украину»).