В Белом доме заявили об отсутствии планов у Трампа по поездке на Украину
Вопрос о возможной поездке президента США Дональда Трампа на Украину пока не обсуждается, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я не знаю. На самом деле, я не разговаривала с президентом об этом, и не знаю, видел ли он предложение [президента Украины Владимира] Зеленского. Уверена, что видел, но я с ним об этом не говорила. Я могу спросить его, что он думает», – сказала Левитт во время пресс-брифинга в ответ на вопрос, что Трамп думает о предложении Зеленского посетить Украину («у меня, во всяком случае, нет никаких планов, которыми я мог бы поделиться, относительно возможной поездки на Украину»).
13 апреля CBS News опубликовало 60-минутное интервью с Зеленским, который заявил, что Трамп должен быть на стороне республики в конфликте с Россией. По мнению украинского лидера, в США «преобладают российские нарративы». Зеленский отметил, что будет рад видеть Трампа на Украине, чтобы тот мог «понять, что здесь происходит», прежде чем принимать какие-либо решения.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd назвал заявления Зеленского о том, что американская администрация ведет более «теплые» переговоры с Россией, чем с Украиной, «абсурдом» и «непродуктивной риторикой».
Вэнс пояснил свою позицию тем, что сейчас США оказывают поддержку правительству Украины и усилиям страны на поле боя. Он считает, что при таких обстоятельствах абсурдно утверждать, что американская администрация «на стороне русских». Он также отметил, что необходимо понимать, где проходят стратегические «красные линии» для обеих сторон конфликта.
После выхода данного интервью президент США Дональд Трамп раскритиковал программу и потребовал лишить телеканал лицензии. Американский лидер также выразил надежду, что федеральная комиссия по связям назначит CBS News максимальный штраф за «незаконное» поведение.