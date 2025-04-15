Белый дом: экономическое партнерство с РФ возможно после мира на Украине
США не исключает развитие экономических связей с Россией после прекращения украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Левитт отметила, что недавний визит специального посланника президента Стива Уиткоффа в Россию был продуктивным.
Она также подчеркнула, что Уиткофф считает, что Россия хочет закончить этот конфликт.
«Президент [Дональд Трамп] тоже так думает, – добавил она. – У России есть стимулы для завершения – возможно, это экономическое партнерство с США. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня. Президент и специальный посланник Уиткофф ясно дали это понять россиянам».
11 апреля Уиткофф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.
Позже в интервью Fox News спецпосланник главы США рассказал, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.