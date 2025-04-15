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Белый дом: экономическое партнерство с РФ возможно после мира на Украине

Ведомости

США не исключает развитие экономических связей с Россией после прекращения украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт отметила, что недавний визит специального посланника президента Стива Уиткоффа в Россию был продуктивным.

Она также подчеркнула, что Уиткофф считает, что Россия хочет закончить этот конфликт.

«Президент [Дональд Трамп] тоже так думает, – добавил она. – У России есть стимулы для завершения – возможно, это экономическое партнерство с США. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня. Президент и специальный посланник Уиткофф ясно дали это понять россиянам».

11 апреля Уиткофф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.

Позже в интервью Fox News спецпосланник главы США рассказал, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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