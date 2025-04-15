Белый дом: экономическое партнерство с РФ возможно после мира на Украине

«Президент [Дональд Трамп] тоже так думает, – добавил она. – У России есть стимулы для завершения – возможно, это экономическое партнерство с США. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня. Президент и специальный посланник Уиткофф ясно дали это понять россиянам».