Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США
Бывший президент-демократ Джо Байден выступил с первой публичной речью после ухода из Белого дома. Он поднялся на трибуну в Чикаго в защиту Агентства социального обеспечения (The United States Social Security Administration, SSA), офисы которого закрываются при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, пишет Reuters.
«Эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений», – сказал он, назвав поддержку социального обеспечения «больше, чем правительственной программой» и «святым обещанием» американской нации.
Ежегодно SSA выплачивает пособия в размере $1,4 млн для 73 млн пожилых и нетрудоспособных американцев. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал не трогать социальные пособия.
С февраля в агентстве находятся представители Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском. Руководство SSA пообещало сократить не менее 7000 сотрудников и закрыть часть офисов, что вызвало опасения по поводу увеличения очередей, времени ожидания и перебоев в выплате пособий. В марте федеральный судья заявил, что SSA, вероятно, нарушило законы о конфиденциальности, предоставив помощникам Маска «неограниченный доступ» к данным миллионов американцев, и постановил временно прекратить дальнейший обмен данными.
Многие увольнения и отставки произошли в ИТ-отделах агентства, в связи с этим Байден упомянул, что в последнее время участились случаи сбоев в компьютерных системах SSA.
«Люди не могут войти в свои учетные записи. За кого они себя принимают?» – сказал он об администрации Трампа.
82-летний Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов в июле 2024 г. после неудачного выступления на дебатах против Трампа. Камала Харрис, его вице-президент, затем проиграла ноябрьские выборы. Байден покинул свой пост в январе с одним из самых низких рейтингов одобрения для президента после Второй мировой войны – 38%, согласно опросу общественного мнения Reuters/Ipsos.
В середине февраля Маск указал на мошенничество в системе соцобеспечения США: число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышало число граждан США в целом. В системе фигуририровали лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определенны возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет.