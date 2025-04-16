Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США

В середине февраля Маск указал на мошенничество в системе соцобеспечения США: число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышало число граждан США в целом. В системе фигуририровали лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определенны возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет.