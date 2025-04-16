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Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США

Ведомости

Бывший президент-демократ Джо Байден выступил с первой публичной речью после ухода из Белого дома. Он поднялся на трибуну в Чикаго в защиту Агентства социального обеспечения (The United States Social Security Administration, SSA), офисы которого закрываются при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, пишет Reuters.

«Эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений», – сказал он, назвав поддержку социального обеспечения «больше, чем правительственной программой» и «святым обещанием» американской нации.

Ежегодно SSA выплачивает пособия в размере $1,4 млн для 73 млн пожилых и нетрудоспособных американцев. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал не трогать социальные пособия.

С февраля в агентстве находятся представители Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском. Руководство SSA пообещало сократить не менее 7000 сотрудников и закрыть часть офисов, что вызвало опасения по поводу увеличения очередей, времени ожидания и перебоев в выплате пособий. В марте федеральный судья заявил, что SSA, вероятно, нарушило законы о конфиденциальности, предоставив помощникам Маска «неограниченный доступ» к данным миллионов американцев, и постановил временно прекратить дальнейший обмен данными.

Многие увольнения и отставки произошли в ИТ-отделах агентства, в связи с этим Байден упомянул, что в последнее время участились случаи сбоев в компьютерных системах SSA.

«Люди не могут войти в свои учетные записи. За кого они себя принимают?» – сказал он об администрации Трампа.

82-летний Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов в июле 2024 г. после неудачного выступления на дебатах против Трампа. Камала Харрис, его вице-президент, затем проиграла ноябрьские выборы. Байден покинул свой пост в январе с одним из самых низких рейтингов одобрения для президента после Второй мировой войны – 38%, согласно опросу общественного мнения Reuters/Ipsos.

В середине февраля Маск указал на мошенничество в системе соцобеспечения США: число американцев, которые получают соцвыплаты, намного превышало число граждан США в целом. В системе фигуририровали лица, которые только формально числятся живыми, двое из них определенны возрастной категорией от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3000 человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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