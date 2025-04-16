Восемь банков ФРГ отказались от инвестиций в оборону по «соображениям этики»

В марте бундесрат ФРГ (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) согласовал принятое ранее бундестагом (правительством) решение о внесении поправок в конституцию, позволяющих ослабить ограничения на государственные заимствования для финансирования оборонных расходов. Теперь Германия сможет привлекать дополнительные средства на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность, если такие расходы превышают 1% ВВП. В 2025 г. это означает дополнительное финансирование на сумму более 44 млрд евро.