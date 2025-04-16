Восемь банков ФРГ отказались от инвестиций в оборону по «соображениям этики»
Восемь банков Германии заявили об отказе инвестировать в оборонную промышленность «по соображениям этики», несмотря на резкий рост акций оружейных компаний. Об этом сообщается в совместной декларации банков.
«Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными», – говорится в документе, подписанном GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM – Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank и PAX Bank.
Банки подчеркнули, что откажутся от вложений в компании, получающие более 3–5% выручки от производства и продажи оружия. По их мнению, обеспечение безопасности – задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов.
В марте бундесрат ФРГ (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) согласовал принятое ранее бундестагом (правительством) решение о внесении поправок в конституцию, позволяющих ослабить ограничения на государственные заимствования для финансирования оборонных расходов. Теперь Германия сможет привлекать дополнительные средства на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность, если такие расходы превышают 1% ВВП. В 2025 г. это означает дополнительное финансирование на сумму более 44 млрд евро.