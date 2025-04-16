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/ Политика

Восемь банков ФРГ отказались от инвестиций в оборону по «соображениям этики»

Ведомости

Восемь банков Германии заявили об отказе инвестировать в оборонную промышленность «по соображениям этики», несмотря на резкий рост акций оружейных компаний. Об этом сообщается в совместной декларации банков.

«Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными», – говорится в документе, подписанном GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM – Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank и PAX Bank.

Банки подчеркнули, что откажутся от вложений в компании, получающие более 3–5% выручки от производства и продажи оружия. По их мнению, обеспечение безопасности – задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов.

В марте бундесрат ФРГ (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) согласовал принятое ранее бундестагом (правительством) решение о внесении поправок в конституцию, позволяющих ослабить ограничения на государственные заимствования для финансирования оборонных расходов. Теперь Германия сможет привлекать дополнительные средства на оборону, гражданскую защиту, разведку и кибербезопасность, если такие расходы превышают 1% ВВП. В 2025 г. это означает дополнительное финансирование на сумму более 44 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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