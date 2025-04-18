В ответ на санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой цирковой спектакль

Он рассказал, что вместе с президентским фондом культурных инициатив тоже ведет своего рода «культурную спецоперацию». Он напомнил, как за одну неделю они проехали по городам России, где показали бесплатное шоу для 10 000 детей, чьи родители находятся на передовой.