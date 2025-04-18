В ответ на санкции Куклачев пригласил Зеленского на свой цирковой спектакль
После включения в санкционный список художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль, чтобы тот вспомнил «о настоящих человеческих ценностях». Об этом он сообщил ТАСС.
«Вместе с кошками мы получили санкции, которые дают право назвать меня всемирным артистом доброты и мира», – сказал Куклачев.
Он рассказал, что вместе с президентским фондом культурных инициатив тоже ведет своего рода «культурную спецоперацию». Он напомнил, как за одну неделю они проехали по городам России, где показали бесплатное шоу для 10 000 детей, чьи родители находятся на передовой.
Куклачев назвал профессию клоуна не только редкой, но и, как оказалось, опасной. Он напомнил, что во время Второй мировой войны Адольф Гитлер объявил санкции Чарли Чаплину. Под санкциями также был сатирик Михаил Задорнов.
Ранее Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Помимо Куклачева в список вошли певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов), певец и актер Никита Джигурда, актер Оскар Кучера, музыкант Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе и др.