МИД РФ: у появления контингентов НАТО на Украине будут негативные последствия
Появление контингентов стран – членов НАТО на Украине будет иметь для них негативные последствия, поскольку для России это неприемлемо. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Масленников заметил, что европейские власти активно навязывают обществу идеи о том, что Россия в течение ближайших пяти лет нападет на одну из стран НАТО. По его словам, они готовят своих граждан к «долговременному противостоянию» с Россией.
27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» – группы стран, которые обсуждают возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. На нем присутствовали несколько лидеров стран Евросоюза (ЕС) и Канады.
17 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами. По его мнению, украинские представители прибыли в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько «европейских гробов они будут готовы принять» в случае отправки европейских войск на Украину.