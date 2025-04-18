МИД РФ: у появления контингентов НАТО на Украине будут негативные последствия

17 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами. По его мнению, украинские представители прибыли в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько «европейских гробов они будут готовы принять» в случае отправки европейских войск на Украину.