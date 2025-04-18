Россия разорвала соглашение со Скандинавией о сотрудничестве в Баренцевом море

Правительство России денонсировало соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата от ноября 2007 г. и соглашение со странами – участницами Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области ЧС. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.