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/ Политика

Путин поручил утвердить список ушедших из России компаний недружественных стран

Правительство представит доклад по этому вопросу до 15 мая
Полина Худякова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые прекратили работу на территории РФ после начала спецоперации. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил кабмину «утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории РФ». В поручении отмечается, что правительство также должно предусмотреть включение в этот перечень информации об «условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах».

Путин поручил правительству представить доклад по этому вопросу до 15 мая 2025 г., далее – ежеквартально.

Президент также поручил внести в законодательство изменения, связанные с установлением порядка согласования сделок с западными компаниями. Речь идет об операциях, «в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» и иные права. Подчеркивается, что необходимо при этом предусмотреть «учет обстоятельств» прекращения или продолжения работы в РФ иностранных компаний после 22 февраля 2022 г. Кроме того, правительству предстоит учесть «особенности» субъектов предпринимательства, которые являются лицами недружественных стран и планируют работать в России.

Путин также поручил предусмотреть приоритет интересов отечественного бизнеса, который после начал спецоперации начал или продолжил предпринимательскую деятельность в стране. В документе отмечается и «необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации».

В законодательство предполагается внести также изменения, направленные на установление особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп акций и долей в уставных капиталах. Речь идет об акциях, отчужденных ими после 22 февраля 2022 г. «на нерыночных условиях», говорится в поручении.

При этом необходимо обеспечить «защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций». Исполнить поручение правительство должно до 15 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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