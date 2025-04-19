Путин поручил утвердить список ушедших из России компаний недружественных стран

Президент также поручил внести в законодательство изменения, связанные с установлением порядка согласования сделок с западными компаниями. Речь идет об операциях, «в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» и иные права. Подчеркивается, что необходимо при этом предусмотреть «учет обстоятельств» прекращения или продолжения работы в РФ иностранных компаний после 22 февраля 2022 г. Кроме того, правительству предстоит учесть «особенности» субъектов предпринимательства, которые являются лицами недружественных стран и планируют работать в России.