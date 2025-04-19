Путин поручил утвердить список ушедших из России компаний недружественных стран

Путин поручил утвердить список ушедших из России компаний недружественных странПравительство представит доклад по этому вопросу до 15 мая
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые прекратили работу на территории РФ после начала спецоперации. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства поручил кабмину «утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории РФ». В поручении отмечается, что правительство также должно предусмотреть включение в этот перечень информации об «условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах».
Путин поручил правительству представить доклад по этому вопросу до 15 мая 2025 г., далее – ежеквартально.
Президент также поручил внести в законодательство изменения, связанные с установлением порядка согласования сделок с западными компаниями. Речь идет об операциях, «в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» и иные права. Подчеркивается, что необходимо при этом предусмотреть «учет обстоятельств» прекращения или продолжения работы в РФ иностранных компаний после 22 февраля 2022 г. Кроме того, правительству предстоит учесть «особенности» субъектов предпринимательства, которые являются лицами недружественных стран и планируют работать в России.
Путин также поручил предусмотреть приоритет интересов отечественного бизнеса, который после начал спецоперации начал или продолжил предпринимательскую деятельность в стране. В документе отмечается и «необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации».
В законодательство предполагается внести также изменения, направленные на установление особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп акций и долей в уставных капиталах. Речь идет об акциях, отчужденных ими после 22 февраля 2022 г. «на нерыночных условиях», говорится в поручении.
При этом необходимо обеспечить «защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций». Исполнить поручение правительство должно до 15 мая.