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Лавров обвинил Евросоюз в желании возобновить идеологию нацизма

Ведомости

Попытки Евросоюза запретить политикам ряда европейских стран посещать Россию на 9 Мая являются попытками возродить идеологию нацизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», – сказал Лавров.

Лидерство в этом процессе, как указал министр, принадлежит «руководителям брюссельской демократии», и это тревожное событие. Москва не будет мириться с этим и приложит все силы, чтобы эта идеология была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям, добавил Лавров.

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Фицо, председателя КНР Си Цзиньпина и др.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас, но оценку подобным угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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