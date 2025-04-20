Лавров обвинил Евросоюз в желании возобновить идеологию нацизма

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас, но оценку подобным угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает.