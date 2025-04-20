Лавров обвинил Евросоюз в желании возобновить идеологию нацизма
Попытки Евросоюза запретить политикам ряда европейских стран посещать Россию на 9 Мая являются попытками возродить идеологию нацизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», – сказал Лавров.
Лидерство в этом процессе, как указал министр, принадлежит «руководителям брюссельской демократии», и это тревожное событие. Москва не будет мириться с этим и приложит все силы, чтобы эта идеология была уничтожена, а Европа вернулась к своим ценностям, добавил Лавров.
Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Фицо, председателя КНР Си Цзиньпина и др.
14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас, но оценку подобным угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает.