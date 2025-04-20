Guardian: Москва может сыграть главную роль в сделке по ядерной программе Ирана
Россия может сыграть ключевую роль в сделке по ядерной программе Ирана, после встречи представителей США и Ирана в Риме переговоры Вашингтона и Тегерана продолжатся на следующей неделе, пишет The Guardian.
«Россия может сыграть ключевую роль в сделке о будущем ядерной программы Ирана, причем Москву представляли не только как возможное место назначения для запасов высокообогащенного урана Ирана, но и как возможного арбитра нарушений сделки», – говорится в статье.
Двумя наиболее сложными вопросами, как отмечает The Guardian, являются хранение или уничтожение запасов высокообогащенного урана и внешние гарантии, которые могут быть предоставлены Ирану, если США нарушат соглашение об отмене санкций в обмен на возвращение ядерной программы под внешний надзор инспекторов ООН и МАГАТЭ. «Иран хочет получить гарантию последствий для США, если они выйдут из другой сделки или нарушат ее», – говорится в материале.
В числе вариантов, которые рассматривает Иран, издание указывает подписанный конгрессом США договор, а также согласие Вашингтона покрыть убытки Тегерана в случае выхода из сделки.
Дальнейшие технические переговоры по ядерному вопросу пройдут на следующей неделе в Женеве, пишет газета. За ними в следующие выходные последует еще одна дипломатическая встреча в Омане, который выступает посредником на этих переговорах.
19 апреля в Риме состоялся второй раунд ирано-американских переговоров по ядерной проблеме. Представители Ирана и США согласовали в ходе второго раунда переговоров в Риме принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе.
В начале недели в Кремле не стали комментировать данные о якобы поступившем предложении России по передаче иранских запасов урана.