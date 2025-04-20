Guardian: Москва может сыграть главную роль в сделке по ядерной программе Ирана

Двумя наиболее сложными вопросами, как отмечает The Guardian, являются хранение или уничтожение запасов высокообогащенного урана и внешние гарантии, которые могут быть предоставлены Ирану, если США нарушат соглашение об отмене санкций в обмен на возвращение ядерной программы под внешний надзор инспекторов ООН и МАГАТЭ. «Иран хочет получить гарантию последствий для США, если они выйдут из другой сделки или нарушат ее», – говорится в материале.