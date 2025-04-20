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Guardian: Москва может сыграть главную роль в сделке по ядерной программе Ирана

Ведомости

Россия может сыграть ключевую роль в сделке по ядерной программе Ирана, после встречи представителей США и Ирана в Риме переговоры Вашингтона и Тегерана продолжатся на следующей неделе, пишет The Guardian.

«Россия может сыграть ключевую роль в сделке о будущем ядерной программы Ирана, причем Москву представляли не только как возможное место назначения для запасов высокообогащенного урана Ирана, но и как возможного арбитра нарушений сделки», – говорится в статье.

Двумя наиболее сложными вопросами, как отмечает The Guardian, являются хранение или уничтожение запасов высокообогащенного урана и внешние гарантии, которые могут быть предоставлены Ирану, если США нарушат соглашение об отмене санкций в обмен на возвращение ядерной программы под внешний надзор инспекторов ООН и МАГАТЭ. «Иран хочет получить гарантию последствий для США, если они выйдут из другой сделки или нарушат ее», – говорится в материале.

В числе вариантов, которые рассматривает Иран, издание указывает подписанный конгрессом США договор, а также согласие Вашингтона покрыть убытки Тегерана в случае выхода из сделки.

Дальнейшие технические переговоры по ядерному вопросу пройдут на следующей неделе в Женеве, пишет газета. За ними в следующие выходные последует еще одна дипломатическая встреча в Омане, который выступает посредником на этих переговорах.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд ирано-американских переговоров по ядерной проблеме. Представители Ирана и США согласовали в ходе второго раунда переговоров в Риме принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе.

В начале недели в Кремле не стали комментировать данные о якобы поступившем предложении России по передаче иранских запасов урана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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