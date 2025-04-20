Представитель Украины в ООН назвал пять шагов для перемирия к 2029 году

Мельник предложил ФРГ принять решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП и добиться такого же на уровне Евросоюза и G7. Кроме того, по его мнению, сразу после начала работы нового правительства Германии необходимо объявить о поставках Киеву 150 крылатых ракет Taurus и передать Киеву 30% истребителей и вертолетов из запасов страны, а также других систем вооружений. ФРГ также предлагается принять решение о конфискации российских замороженных активов, гарантиях безопасности Украины и принятии страны в Евросоюз и НАТО к 2029 г.