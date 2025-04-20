Представитель Украины в ООН назвал пять шагов для перемирия к 2029 году
Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник разместил в Die Welt обращение к лидеру консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, возможному новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с предложениями для достижения перемирия на Украине к 2029 г.
Мельник предложил ФРГ принять решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП и добиться такого же на уровне Евросоюза и G7. Кроме того, по его мнению, сразу после начала работы нового правительства Германии необходимо объявить о поставках Киеву 150 крылатых ракет Taurus и передать Киеву 30% истребителей и вертолетов из запасов страны, а также других систем вооружений. ФРГ также предлагается принять решение о конфискации российских замороженных активов, гарантиях безопасности Украины и принятии страны в Евросоюз и НАТО к 2029 г.
14 апреля Мерц сообщил о готовности Германии поставить Украине ракеты Taurus при координации с европейскими коллегами. Он напомнил, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют их поставку. Если она будет согласована, то ФРГ должна принять участие в ней.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Россия будет расценивать любое применение ракет Taurus как участие ФРГ в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями». Дипломат заметила, что без непосредственной помощи немецких военнослужащих применение крылатых ракет невозможно.