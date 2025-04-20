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Представитель Украины в ООН назвал пять шагов для перемирия к 2029 году

Ведомости

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник разместил в Die Welt обращение к лидеру консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, возможному новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с предложениями для достижения перемирия на Украине к 2029 г.

Мельник предложил ФРГ принять решение о финансировании поставок вооружений Украине в размере не менее 0,5% ВВП и добиться такого же на уровне Евросоюза и G7. Кроме того, по его мнению, сразу после начала работы нового правительства Германии необходимо объявить о поставках Киеву 150 крылатых ракет Taurus и передать Киеву 30% истребителей и вертолетов из запасов страны, а также других систем вооружений. ФРГ также предлагается принять решение о конфискации российских замороженных активов, гарантиях безопасности Украины и принятии страны в Евросоюз и НАТО к 2029 г.

14 апреля Мерц сообщил о готовности Германии поставить Украине ракеты Taurus при координации с европейскими коллегами. Он напомнил, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют их поставку. Если она будет согласована, то ФРГ должна принять участие в ней.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Россия будет расценивать любое применение ракет Taurus как участие ФРГ в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями». Дипломат заметила, что без непосредственной помощи немецких военнослужащих применение крылатых ракет невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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