FT: госфонды Китая начали отказываться от прямых инвестиций в США
Государственные фонды Китая начали отказываться от прямых инвестиций в частный капитал США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на семь руководителей частных инвестиционных компаний.
Изменение стратегии произошло на фоне торговых ограничений, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Среди фондов, сокративших инвестиции, China Investment Corporation, один из крупнейших в мире. По данным источников, некоторые китайские фонды также стремятся полностью исключить себя из прямых вложений в американские компании, даже если такие инвестиции осуществляются через группы по выкупу активов в других странах.
До этого Китай полностью прекратил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Последняя партия американского СПГ объемом 69 000 т была доставлена 6 февраля в провинцию Фуцзянь. После этого новых поставок не зафиксировано. Один из танкеров с американским газом был перенаправлен в Бангладеш, так и не достигнув Китая из-за введения повышенных тарифов.
Торговая война началась 2 апреля, когда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-й тариф на китайские товары. КНР в ответ объявила 34%-е пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь, Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.