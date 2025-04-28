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Силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля, сообщает Минобороны.

Больше всего беспилотников – 102 – были сбиты над территорией Брянской области. Девять БПЛА российские военные уничтожили над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику было ликвидировано над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале о мощнейшей атаке вооруженных сил Украины на регион прошедшей ночью. По его словам, на местах работают оперативные и экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

С 20:50 до 22:00 27 апреля силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом и один – над Черным морем, сообщало оборонное ведомство. В ночь на 27 апреля силы ПВО нейтрализовали пять украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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