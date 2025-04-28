Силы ПВО сбили 115 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля, сообщает Минобороны.
Больше всего беспилотников – 102 – были сбиты над территорией Брянской области. Девять БПЛА российские военные уничтожили над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику было ликвидировано над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале о мощнейшей атаке вооруженных сил Украины на регион прошедшей ночью. По его словам, на местах работают оперативные и экстренные службы, информация о последствиях уточняется.
С 20:50 до 22:00 27 апреля силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом и один – над Черным морем, сообщало оборонное ведомство. В ночь на 27 апреля силы ПВО нейтрализовали пять украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью.