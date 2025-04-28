Путин на встрече с Матвиенко поручил оказать поддержку жителям приграничья
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поручил провести дополнительный анализ мер поддержки для жителей Курской области и других приграничных регионов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Матвиенко отметила, что в последние дни настроение у всех заметно улучшилось благодаря успешному завершению операции по освобождению Курской области от украинских военных.
Путин подчеркнул, что главная задача властей – забота о гражданах России. «Нужно еще раз проанализировать вместе с правительством, какие конкретные шаги мы можем предпринять в этом регионе и вообще в приграничье, чтобы поддержать людей, помочь им достойно пройти через эти непростые испытания», – заявил президент.
По словам главы страны, все обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в срок, вовремя и в полном объеме.
28 апреля, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, президент предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации. По его словам, парламентарии активно работают над оказанием помощи бойцам и развитием оборонной промышленности. В каждом регионе уже действуют меры поддержки участников спецоперации и их семей, однако важно проанализировать накопленный опыт. Используя лучшие практики, определить единые, базовые, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны.