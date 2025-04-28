Путин на встрече с Матвиенко поручил оказать поддержку жителям приграничья

Путин подчеркнул, что главная задача властей – забота о гражданах России. «Нужно еще раз проанализировать вместе с правительством, какие конкретные шаги мы можем предпринять в этом регионе и вообще в приграничье, чтобы поддержать людей, помочь им достойно пройти через эти непростые испытания», – заявил президент.