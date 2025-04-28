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Путин на встрече с Матвиенко поручил оказать поддержку жителям приграничья

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поручил провести дополнительный анализ мер поддержки для жителей Курской области и других приграничных регионов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Матвиенко отметила, что в последние дни настроение у всех заметно улучшилось благодаря успешному завершению операции по освобождению Курской области от украинских военных.

Путин подчеркнул, что главная задача властей – забота о гражданах России. «Нужно еще раз проанализировать вместе с правительством, какие конкретные шаги мы можем предпринять в этом регионе и вообще в приграничье, чтобы поддержать людей, помочь им достойно пройти через эти непростые испытания», – заявил президент.

По словам главы страны, все обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в срок, вовремя и в полном объеме.

28 апреля, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, президент предложил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации. По его словам, парламентарии активно работают над оказанием помощи бойцам и развитием оборонной промышленности. В каждом регионе уже действуют меры поддержки участников спецоперации и их семей, однако важно проанализировать накопленный опыт. Используя лучшие практики, определить единые, базовые, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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