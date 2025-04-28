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Франция усилит давление на Россию в ближайшие 10 дней

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней давление на Россию будет усилено с целью достижения прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Paris Match.

На вопрос, действительно ли прекращение огня между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо, Макрон ответил, что надеется на это.

«В ближайшие 8-10 дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», – заявил Макрон.

По мнению французского лидера, предстоящие две недели станут ключевыми для попыток достичь прекращения огня и увеличить давление на российскую сторону. Макрон считает, что ему удалось убедить американскую сторону в эскалации угроз и, возможно, санкциях, «чтобы заставить русских принять прекращение огня».

Президент США Дональд Трамп, по информации Белого дома, все больше разочаровывается в действиях президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя решение российского лидера объявить перемирие на дни 80-летней годовщины Победы, Левитт подчеркнула, что Вашингтон настаивает на постоянном прекращении огня. Пресс-секретарь также призвала обе стороны конфликта сесть за стол переговоров для поиска долгосрочного решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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