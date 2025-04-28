Франция усилит давление на Россию в ближайшие 10 дней
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней давление на Россию будет усилено с целью достижения прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Paris Match.
На вопрос, действительно ли прекращение огня между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо, Макрон ответил, что надеется на это.
«В ближайшие 8-10 дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», – заявил Макрон.
По мнению французского лидера, предстоящие две недели станут ключевыми для попыток достичь прекращения огня и увеличить давление на российскую сторону. Макрон считает, что ему удалось убедить американскую сторону в эскалации угроз и, возможно, санкциях, «чтобы заставить русских принять прекращение огня».
Президент США Дональд Трамп, по информации Белого дома, все больше разочаровывается в действиях президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя решение российского лидера объявить перемирие на дни 80-летней годовщины Победы, Левитт подчеркнула, что Вашингтон настаивает на постоянном прекращении огня. Пресс-секретарь также призвала обе стороны конфликта сесть за стол переговоров для поиска долгосрочного решения.