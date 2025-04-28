Франция усилит давление на Россию в ближайшие 10 дней

Президент США Дональд Трамп, по информации Белого дома, все больше разочаровывается в действиях президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя решение российского лидера объявить перемирие на дни 80-летней годовщины Победы, Левитт подчеркнула, что Вашингтон настаивает на постоянном прекращении огня. Пресс-секретарь также призвала обе стороны конфликта сесть за стол переговоров для поиска долгосрочного решения.