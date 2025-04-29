Сотрудников украинских военкоматов отправят на передовую
Сотрудников украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья направят в боевые части. Об этом сообщил генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.
Мера направлена на пополнение рядов сотрудников военкоматов военнослужащими с боевым опытом, а также на улучшение качества работы учреждений, поясняется в сообщении.
Количество военнослужащих, которых затронет данная инициатива, не указано. Отмечается также, что сейчас, по данным генштаба страны, почти 70% сотрудников военкоматов имеют боевой опыт, еще 20% – гражданские сотрудники в рядах ВСУ.
На место сотрудников ТЦК, направленных на передовую, будут назначаться военнослужащие, получившие ранения и контузии, из-за которых они не могут выполнять боевые задачи.
16 апреля Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до августа. Решение было принято почти единогласно – его поддержали 357 депутатов. Высказался против только депутат Алексей Гончаренко.