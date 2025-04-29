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Сотрудников украинских военкоматов отправят на передовую

Ведомости

Сотрудников украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья направят в боевые части. Об этом сообщил генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

Мера направлена на пополнение рядов сотрудников военкоматов военнослужащими с боевым опытом, а также на улучшение качества работы учреждений, поясняется в сообщении.

Количество военнослужащих, которых затронет данная инициатива, не указано. Отмечается также, что сейчас, по данным генштаба страны, почти 70% сотрудников военкоматов имеют боевой опыт, еще 20% – гражданские сотрудники в рядах ВСУ.

На место сотрудников ТЦК, направленных на передовую, будут назначаться военнослужащие, получившие ранения и контузии, из-за которых они не могут выполнять боевые задачи.

16 апреля Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до августа. Решение было принято почти единогласно – его поддержали 357 депутатов. Высказался против только депутат Алексей Гончаренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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