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Зеленский заявил Трампу о готовности к безусловному прекращению огня

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом в Риме. Во время 15-минутной встречи он отметил, что Украина готова прекратить огонь, а Трамп «не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он», сообщил The Economist со ссылкой на украинские источники.

По данным журнала, среди чиновников есть мнения о «новом импульсе» в переговорах, который характеризуется оптимизмом с украинской стороны. «Публикация в соцсетях, сделанная американским президентом после встречи, указывает на то, что он понял послание. Его показательная критика Путина за то, что тот "водит его за нос", стала самой резкой на сегодняшний день», – говорится в материале издания.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, связанное с празднованием Дня Победы. Однако, как пишет The Economist, «американский чиновник заявил, что Белый дом не впечатлен» предложением главы государства. Украинцы также не согласились на временное прекращение огня. Глава МИД России Сергей Лавров позже заявил, что Россия готова к прямым переговорам с администрацией Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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