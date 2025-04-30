Зеленский заявил Трампу о готовности к безусловному прекращению огня

По данным журнала, среди чиновников есть мнения о «новом импульсе» в переговорах, который характеризуется оптимизмом с украинской стороны. «Публикация в соцсетях, сделанная американским президентом после встречи, указывает на то, что он понял послание. Его показательная критика Путина за то, что тот "водит его за нос", стала самой резкой на сегодняшний день», – говорится в материале издания.