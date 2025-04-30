Зеленский заявил Трампу о готовности к безусловному прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом в Риме. Во время 15-минутной встречи он отметил, что Украина готова прекратить огонь, а Трамп «не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он», сообщил The Economist со ссылкой на украинские источники.
По данным журнала, среди чиновников есть мнения о «новом импульсе» в переговорах, который характеризуется оптимизмом с украинской стороны. «Публикация в соцсетях, сделанная американским президентом после встречи, указывает на то, что он понял послание. Его показательная критика Путина за то, что тот "водит его за нос", стала самой резкой на сегодняшний день», – говорится в материале издания.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, связанное с празднованием Дня Победы. Однако, как пишет The Economist, «американский чиновник заявил, что Белый дом не впечатлен» предложением главы государства. Украинцы также не согласились на временное прекращение огня. Глава МИД России Сергей Лавров позже заявил, что Россия готова к прямым переговорам с администрацией Зеленского.