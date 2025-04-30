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Зеленский отменил интервью телеканалу ABC после беседы с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное на 27 апреля интервью американскому телеканалу ABC после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник.

Собеседник портала уточнил, что Зеленский принял такое решение, поскольку встреча с Трампом прошла отлично и президент Украины не хотел рисковать.

Трамп и Зеленский провели встречу в Риме перед похоронами папы римского Франциска 26 апреля. Президент Украины написал в своем Telegram-канале, что беседа прошла хорошо и стороны «успели обсудить многое». Эта встреча Зеленского и Трампа стала первой после их ссоры в Белом доме 28 февраля.

30 апреля The Economist со ссылкой на источники писал, что Зеленский в ходе 15-минутной встречи с Трампом в Риме заявил, что Украина готова прекратить огонь, а Трамп «не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он». По данным журнала, публикация в соцсетях, сделанная президентом США после беседы, указывает на то, что он понял послание.

26 апреля Трамп, рассуждая о конфликте на Украине в соцсети Truth Social, заявил, что у России «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он указал, что российские власти якобы не хотят завершения конфликта, и пригрозил ввести банковские и иные вторичные санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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