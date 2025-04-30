Зеленский отменил интервью телеканалу ABC после беседы с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное на 27 апреля интервью американскому телеканалу ABC после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник.
Собеседник портала уточнил, что Зеленский принял такое решение, поскольку встреча с Трампом прошла отлично и президент Украины не хотел рисковать.
Трамп и Зеленский провели встречу в Риме перед похоронами папы римского Франциска 26 апреля. Президент Украины написал в своем Telegram-канале, что беседа прошла хорошо и стороны «успели обсудить многое». Эта встреча Зеленского и Трампа стала первой после их ссоры в Белом доме 28 февраля.
30 апреля The Economist со ссылкой на источники писал, что Зеленский в ходе 15-минутной встречи с Трампом в Риме заявил, что Украина готова прекратить огонь, а Трамп «не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он». По данным журнала, публикация в соцсетях, сделанная президентом США после беседы, указывает на то, что он понял послание.
26 апреля Трамп, рассуждая о конфликте на Украине в соцсети Truth Social, заявил, что у России «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он указал, что российские власти якобы не хотят завершения конфликта, и пригрозил ввести банковские и иные вторичные санкции.