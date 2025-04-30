Зеленский отменил интервью телеканалу ABC после беседы с Трампом

30 апреля The Economist со ссылкой на источники писал, что Зеленский в ходе 15-минутной встречи с Трампом в Риме заявил, что Украина готова прекратить огонь, а Трамп «не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он». По данным журнала, публикация в соцсетях, сделанная президентом США после беседы, указывает на то, что он понял послание.