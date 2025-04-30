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В парламенте Эстонии пообещали инициировать отставку правительства

Ведомости

Депутат парламента Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме пообещал, что инициирует процедуру отставки правительства до того, как кабмин запросит мандат на отправку военных на Украину. Об этом сообщает Postimees.

Он также в целом выступил против намерения премьер-министра республики Кристена Михала отправить на Украину военнослужащих в составе сил по обеспечению мира.

Ранее Михал заявил, что Таллин может выделить роту солдат для возможной миротворческой миссии на Украине в составе сил сдерживания под руководством Лондона и Парижа.

New York Post 21 апреля писала со ссылкой на источник в администрации США, что мирный план президента Дональда Трампа может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Указывалось также на обсуждение возможности создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. 24 апреля The Times со ссылкой на источники сообщала о возможном отказе Великобритании от отправки своих войск на Украину после прекращения огня. Вместо этого в рамках миротворческой миссии основное внимание может быть уделено восстановлению и перевооружению украинской армии с обеспечением защиты с воздуха и моря. Тогда британские и французские военные инструкторы направятся на Западную Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает неприемлемым размещение на Украине миротворческих воинских контингентов. По его словам, это несет в себе критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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