Премьер-министр Эстонии заявил о возможной отправке солдат на Украину
Хельсинки может выделить роту солдат для возможной миротворческой миссии на Украине в составе сил сдерживания под руководством Лондона и Парижа. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Bloomberg.
По его словам, обсуждения, касающиеся создания сил сдерживания в постсоветской республике, еще продолжаются. При этом любое развертывание сил в Эстонии требует одобрения парламента страны.
New York Post 21 апреля писала со ссылкой на источник в администрации США, что мирный план президента Дональда Трампа может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Указывалось также на обсуждение возможности создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. 24 апреля The Times со ссылкой на источники сообщала о возможном отказе Великобритании от отправки своих войск на Украину после прекращения огня. Вместо этого в рамках миротворческой миссии основное внимание может быть уделено восстановлению и перевооружению украинской армии с обеспечением защиты с воздуха и моря. Тогда британские и французские военные инструкторы направятся на Западную Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает неприемлемым размещение на Украине миротворческих воинских контингентов. По его словам, это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.