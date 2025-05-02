Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы в двух мировых войнах

29 апреля стало известно, что Москву в День Победы 9 мая посетят лидеры всех стран СНГ, за исключением Украины и Молдавии. Также свое участие подтвердили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие зарубежные лидеры.