Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы в двух мировых войнах
Президент США Дональд учредил новые праздники: 8 мая – День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября – День Победы в Первой мировой войне. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, США одержали победы в обеих войнах, однако эти подвиги не отмечались, потому что Соединенные Штаты утратили лидеров, «которые знают, как это делать».
«Мы снова начнем праздновать наши победы», – провозгласил американский лидер.
29 апреля стало известно, что Москву в День Победы 9 мая посетят лидеры всех стран СНГ, за исключением Украины и Молдавии. Также свое участие подтвердили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие зарубежные лидеры.