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Турция не будет открывать небо для самолета Нетаньяху

Ведомости

Турция не станет открывать небо для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который через несколько дней планирует посетить Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. 

30 апреля стало известно, что Нетаньяху посетит с официальным визитом Азербайджан, он будет находиться в республике с 7 по 11 мая.

В центре заявили, что утверждение о том, что Турция открыла свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху, которые опубликовал ряд аккаунтов в социальных сетях, не соответствует действительности. Там напомнили, что Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов «в результате геноцидной политики Израиля в отношении Газы». «Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные обвинения», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет пытаться восстановить их, говорил в 2024 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что его страна делает все возможное, чтобы усилить давление на Израиль и принять принудительные меры на основе международного права. В ноябре прошлого года также сообщалось, что президент Израиля Исаак Герцог мог отменить визит в Баку на климатическую конференцию из-за действий Анкара, которая закрыла свое воздушное пространство для самолета главы еврейского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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