Турция не будет открывать небо для самолета Нетаньяху
Турция не станет открывать небо для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который через несколько дней планирует посетить Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
30 апреля стало известно, что Нетаньяху посетит с официальным визитом Азербайджан, он будет находиться в республике с 7 по 11 мая.
В центре заявили, что утверждение о том, что Турция открыла свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху, которые опубликовал ряд аккаунтов в социальных сетях, не соответствует действительности. Там напомнили, что Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов «в результате геноцидной политики Израиля в отношении Газы». «Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные обвинения», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет пытаться восстановить их, говорил в 2024 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что его страна делает все возможное, чтобы усилить давление на Израиль и принять принудительные меры на основе международного права. В ноябре прошлого года также сообщалось, что президент Израиля Исаак Герцог мог отменить визит в Баку на климатическую конференцию из-за действий Анкара, которая закрыла свое воздушное пространство для самолета главы еврейского государства.