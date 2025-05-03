Турция не будет открывать небо для самолета Нетаньяху

Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет пытаться восстановить их, говорил в 2024 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что его страна делает все возможное, чтобы усилить давление на Израиль и принять принудительные меры на основе международного права. В ноябре прошлого года также сообщалось, что президент Израиля Исаак Герцог мог отменить визит в Баку на климатическую конференцию из-за действий Анкара, которая закрыла свое воздушное пространство для самолета главы еврейского государства.