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СМИ: президент Израиля не попал в Баку из-за действий Турции

Ведомости

Президент Израиля Исаак Герцог мог отменить визит в Баку на климатическую конференцию из-за действий Турции, которая закрыла свое воздушное пространство для самолета главы еврейского государства. Об этом сообщила израильская газета «Едиот Ахронот».

Администрация президента Израиля 16 ноября объявила, что Герцог отменил свой запланированный визит на климатическую конференцию ООН COP29, которая проходит в столице Азербайджана. Решение объяснили «соображениями безопасности».

Затем газета «Едиот Ахронот», ссылаясь на источники в МИД Азербайджана, назвала другие причины отмены поездки. По данным издания, Анкара решила закрыть свое воздушное пространство для самолета Герцога.

«К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали результатов. Азербайджан предоставил благоприятные условия для участия всех сторон в климатической конференции, однако ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны», – сказал источник в МИДе (цитата по Milliyet).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце говорил, что 7 октября 2023 г., когда произошло нападение радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль, «вернуло палестинский вопрос в повестку дня человечества». Турецкий лидер выразил надежду, что по итогам борьбы палестинцев и ливанцев с Израилем будет образовано палестинское государство на основе границ 1967 г. Эрдоган также заявил, что называть Израиль государством «было бы неправильно».

15 октября Эрдоган также говорил, что его страна стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». Турция разорвала все отношения с еврейским государством и не будет пытаться восстановить их, сообщил в ноябре турецкий президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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