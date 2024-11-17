СМИ: президент Израиля не попал в Баку из-за действий Турции
Президент Израиля Исаак Герцог мог отменить визит в Баку на климатическую конференцию из-за действий Турции, которая закрыла свое воздушное пространство для самолета главы еврейского государства. Об этом сообщила израильская газета «Едиот Ахронот».
Администрация президента Израиля 16 ноября объявила, что Герцог отменил свой запланированный визит на климатическую конференцию ООН COP29, которая проходит в столице Азербайджана. Решение объяснили «соображениями безопасности».
Затем газета «Едиот Ахронот», ссылаясь на источники в МИД Азербайджана, назвала другие причины отмены поездки. По данным издания, Анкара решила закрыть свое воздушное пространство для самолета Герцога.
«К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали результатов. Азербайджан предоставил благоприятные условия для участия всех сторон в климатической конференции, однако ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны», – сказал источник в МИДе (цитата по Milliyet).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце говорил, что 7 октября 2023 г., когда произошло нападение радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль, «вернуло палестинский вопрос в повестку дня человечества». Турецкий лидер выразил надежду, что по итогам борьбы палестинцев и ливанцев с Израилем будет образовано палестинское государство на основе границ 1967 г. Эрдоган также заявил, что называть Израиль государством «было бы неправильно».
15 октября Эрдоган также говорил, что его страна стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». Турция разорвала все отношения с еврейским государством и не будет пытаться восстановить их, сообщил в ноябре турецкий президент.