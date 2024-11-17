СМИ: президент Израиля не попал в Баку из-за действий Турции

15 октября Эрдоган также говорил, что его страна стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». Турция разорвала все отношения с еврейским государством и не будет пытаться восстановить их, сообщил в ноябре турецкий президент.