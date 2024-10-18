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Глава МИД Израиля предложил Эрдогану забрать «своего друга» Синвара

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать «своего друга» лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара. Об этом он написал в соцсети X на турецком языке.

«Эрдоган, забери своего друга – насильника и убийцу Синвара», – отметил Кац.

Министр также опубликовал фотографию тела лидера радикальной группировки.

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силы могли ликвидировать Синвара. В тот же день МИД Израиля подтвердил смерть лидера «Хамаса» в результате операции израильской армии. Палестинская группировка также признала гибель Синвара.

Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.

В апреле Эрдоган встречался с Ханией в Стамбуле и обсуждал с ним гуманитарную помощь для сектора Газа. 10 августа президент Турции принял сыновей погибшего главы «Хамаса» – Абдуссалама и Хаммама Ханию. В ходе встречи Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью Хании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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