Глава МИД Израиля предложил Эрдогану забрать «своего друга» Синвара
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать «своего друга» лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Яхьи Синвара. Об этом он написал в соцсети X на турецком языке.
«Эрдоган, забери своего друга – насильника и убийцу Синвара», – отметил Кац.
Министр также опубликовал фотографию тела лидера радикальной группировки.
Синвар возглавлял радикальную группировку с августа этого года. Это произошло после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован глава политбюро радикального движения «Хамас» Исмаил Хания. Группировка возложила ответственность за убийство на Израиль.
В апреле Эрдоган встречался с Ханией в Стамбуле и обсуждал с ним гуманитарную помощь для сектора Газа. 10 августа президент Турции принял сыновей погибшего главы «Хамаса» – Абдуссалама и Хаммама Ханию. В ходе встречи Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью Хании.