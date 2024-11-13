Эрдоган: Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет их восстанавливать
Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет пытаться восстановить их. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал TRT Haber.
Эрдоган заявил, что Турция делает все возможное, чтобы усилить давление на Израиль и принять принудительные меры на основе международного права. По его словам, Турция стала той страной, которая дала самую сильную реакцию на действия Израиля, включая прекращение торговли, и сделала наиболее конкретные шаги в этом направлении.
«В настоящее время мы, государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. И в дальнейшем мы не предпринимаем никаких шагов для улучшения этих отношений», – подчеркнул турецкий лидер, добавив, что его страна будет стоять на стороне Палестины до конца.
15 октября Эрдоган также говорил, что Турция стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». По его словам, объем гуманитарной помощи, которую Турция отправила жителям Газы, превысил 84 000 т.