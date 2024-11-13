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Эрдоган: Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет их восстанавливать

Ведомости

Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет пытаться восстановить их. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал TRT Haber.

Эрдоган заявил, что Турция делает все возможное, чтобы усилить давление на Израиль и принять принудительные меры на основе международного права. По его словам, Турция стала той страной, которая дала самую сильную реакцию на действия Израиля, включая прекращение торговли, и сделала наиболее конкретные шаги в этом направлении.

«В настоящее время мы, государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. И в дальнейшем мы не предпринимаем никаких шагов для улучшения этих отношений», – подчеркнул турецкий лидер, добавив, что его страна будет стоять на стороне Палестины до конца.

15 октября Эрдоган также говорил, что Турция стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». По его словам, объем гуманитарной помощи, которую Турция отправила жителям Газы, превысил 84 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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