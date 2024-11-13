Эрдоган: Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет их восстанавливать

«В настоящее время мы, государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. И в дальнейшем мы не предпринимаем никаких шагов для улучшения этих отношений», – подчеркнул турецкий лидер, добавив, что его страна будет стоять на стороне Палестины до конца.