Эрдоган: называть Израиль государством «было бы неправильно»
Называть Израиль государством «было бы неправильно», считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Будущее Палестины».
«Израильская политика оккупации, разрушений и казней непрерывно продолжается уже 76 лет. Кровь, слезы и угнетение в Палестине никогда не прекращались. Посмотрите, государство Израиль было основано в 1948 г., хотя называть его государством было бы неправильно», – сказал он (цитата по Anadolu).
Президент Турции отметил, что 7 октября, когда произошло нападение радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль, «вернуло палестинский вопрос в повестку дня человечества». Турецкий лидер выразил надежду, что по итогам борьбы палестинцев и ливанцев с Израилем будет образовано палестинское государство на основе границ 1967 г.
Эрдоган заявил, что Турция стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». По его словам, объем гуманитарной помощи, которую Турция отправила жителям Газы, превысил 84 000 т.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.
В октябре этого года The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы встреч «Хамас» писала, что «Хамас» планировала напасть на Израиль осенью 2022 г., но отложила операцию, чтобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского движения «Хезболла».