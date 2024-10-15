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Эрдоган: называть Израиль государством «было бы неправильно»

Ведомости

Называть Израиль государством «было бы неправильно», считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции «Будущее Палестины».

«Израильская политика оккупации, разрушений и казней непрерывно продолжается уже 76 лет. Кровь, слезы и угнетение в Палестине никогда не прекращались. Посмотрите, государство Израиль было основано в 1948 г., хотя называть его государством было бы неправильно», – сказал он (цитата по Anadolu).

Президент Турции отметил, что 7 октября, когда произошло нападение радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль, «вернуло палестинский вопрос в повестку дня человечества». Турецкий лидер выразил надежду, что по итогам борьбы палестинцев и ливанцев с Израилем будет образовано палестинское государство на основе границ 1967 г.

Эрдоган заявил, что Турция стала «единственным государством, которое не только проявило самую сильную реакцию на массовые убийства в Газе, но и приняло конкретные меры против Израиля». По его словам, объем гуманитарной помощи, которую Турция отправила жителям Газы, превысил 84 000 т.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.

В октябре этого года The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы встреч «Хамас» писала, что «Хамас» планировала напасть на Израиль осенью 2022 г., но отложила операцию, чтобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского движения «Хезболла». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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