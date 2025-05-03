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Axios: в Эр-Рияде Трамп соберет саммит стран Персидского залива

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проведет саммит с лидерами стран Персидского залива во время своего визита в Саудовскую Аравию, сообщает Axios со ссылкой на источники. Поездка американского лидера в Эр-Рияд запланирована на середину мая.

Согласно информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен пригласить на встречу глав всех государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В состав организации входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Один из источников Axios уточнил, что пока нет планов приглашать лидеров других государств, однако это решение не является окончательным. Визит Трампа в Эр-Рияд запланирован на 13 мая, а саммит состоится на следующий день, 14 мая.

Эта поездка станет первым зарубежным визитом Трампа после начала второго президентского срока.

3 мая появились сообщения о возможном отказе Трампа от участия в запланированном на июнь саммите НАТО. Президент США выразил недовольство тем, что страны альянса пока не предприняли достаточных мер для увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, как того требует Вашингтон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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