Axios: в Эр-Рияде Трамп соберет саммит стран Персидского залива
Президент США Дональд Трамп проведет саммит с лидерами стран Персидского залива во время своего визита в Саудовскую Аравию, сообщает Axios со ссылкой на источники. Поездка американского лидера в Эр-Рияд запланирована на середину мая.
Согласно информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен пригласить на встречу глав всех государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В состав организации входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Один из источников Axios уточнил, что пока нет планов приглашать лидеров других государств, однако это решение не является окончательным. Визит Трампа в Эр-Рияд запланирован на 13 мая, а саммит состоится на следующий день, 14 мая.
Эта поездка станет первым зарубежным визитом Трампа после начала второго президентского срока.
3 мая появились сообщения о возможном отказе Трампа от участия в запланированном на июнь саммите НАТО. Президент США выразил недовольство тем, что страны альянса пока не предприняли достаточных мер для увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, как того требует Вашингтон.