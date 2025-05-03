Трамп может не поехать на саммит НАТО в июне

«Поначалу немцы считали, что американцы не совсем серьезно относятся к 5%, что это всего лишь тактика переговоров. Теперь они верят Уитакеру на слово. Даже если он пригрозил, что Трамп не приедет на саммит в июне, если другие страны НАТО к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег», – пишет издание.