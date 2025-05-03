Газета
Телеграм
/ Политика

Трамп может не поехать на саммит НАТО в июне

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может не приехать на запланированный в июне саммит НАТО, если страны альянса не предпримут действий по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП. Об этом говорится в материале Spiegel.

По данным газеты, в Берлин начали поступать «тревожные сообщения» из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер, как отмечается в статье, «на каждом этапе требует», чтобы члены альянса согласились тратить в будущем не 2, а 5% своего ВВП на оборону, что для Германии составляет около 215 млрд евро.

«Поначалу немцы считали, что американцы не совсем серьезно относятся к 5%, что это всего лишь тактика переговоров. Теперь они верят Уитакеру на слово. Даже если он пригрозил, что Трамп не приедет на саммит в июне, если другие страны НАТО к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег», – пишет издание.

21 января Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители участниц организации согласились с тем, что эти траты должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП. В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе потребует от участников блока увеличить военные расходы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных