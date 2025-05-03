Трамп может не поехать на саммит НАТО в июне
Президент США Дональд Трамп может не приехать на запланированный в июне саммит НАТО, если страны альянса не предпримут действий по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП. Об этом говорится в материале Spiegel.
По данным газеты, в Берлин начали поступать «тревожные сообщения» из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер, как отмечается в статье, «на каждом этапе требует», чтобы члены альянса согласились тратить в будущем не 2, а 5% своего ВВП на оборону, что для Германии составляет около 215 млрд евро.
«Поначалу немцы считали, что американцы не совсем серьезно относятся к 5%, что это всего лишь тактика переговоров. Теперь они верят Уитакеру на слово. Даже если он пригрозил, что Трамп не приедет на саммит в июне, если другие страны НАТО к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег», – пишет издание.
21 января Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители участниц организации согласились с тем, что эти траты должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% ВВП. В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе потребует от участников блока увеличить военные расходы.