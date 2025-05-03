Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе переизбран на второй срок
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе будет переизбран на второй срок. Лейбористская партия под его руководством одержала победу на выборах, опередив консервативную либерально-национальную коалицию во главе с Питером Даттоном. Об этом сообщает The Guardian.
62-летний Альбанезе представил себя избирателям как лидера, способного провести страну через период глобальной нестабильности, вызванной тарифной политикой администрации американского президента Дональда Трампа. Он станет первым премьер-министром Австралии за последние 19 лет, которому удалось занять этот пост на два срока подряд.
По прогнозам аналитиков, Лейбористская партия получит более 76 мест из 150 в нижней палате парламента, что необходимо для формирования правительства большинства.
Выступая перед сторонниками в Сиднее, Альбанезе отметил, что австралийцы сделали выбор в пользу национальных ценностей, таких как «справедливость, стремление к лучшему и равные возможности для всех».
«Австралийцы проголосовали за будущее, которое отражает наши общие ценности, за будущее, основанное на том, что объединяет нас как нацию, и на том, что делает нашу страну уникальной в мире», – заявил он.
28 апреля сообщалось, что Австралия, Канада, Франция, Германия и Дания сейчас привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов.