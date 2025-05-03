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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе переизбран на второй срок

Ведомости

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе будет переизбран на второй срок. Лейбористская партия под его руководством одержала победу на выборах, опередив консервативную либерально-национальную коалицию во главе с Питером Даттоном. Об этом сообщает The Guardian.

62-летний Альбанезе представил себя избирателям как лидера, способного провести страну через период глобальной нестабильности, вызванной тарифной политикой администрации американского президента Дональда Трампа. Он станет первым премьер-министром Австралии за последние 19 лет, которому удалось занять этот пост на два срока подряд.

По прогнозам аналитиков, Лейбористская партия получит более 76 мест из 150 в нижней палате парламента, что необходимо для формирования правительства большинства.

Выступая перед сторонниками в Сиднее, Альбанезе отметил, что австралийцы сделали выбор в пользу национальных ценностей, таких как «справедливость, стремление к лучшему и равные возможности для всех».

«Австралийцы проголосовали за будущее, которое отражает наши общие ценности, за будущее, основанное на том, что объединяет нас как нацию, и на том, что делает нашу страну уникальной в мире», – заявил он.

28 апреля сообщалось, что Австралия, Канада, Франция, Германия и Дания сейчас привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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